ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಜೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ..! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Aug 10,2025

ನೀರು

ನೀರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಬದುಕು

ಒಂದು ಜೀವಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ಜೀವಿ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಲಚರ

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಚರಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಲಚರಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಪ್ಪೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ

ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ... ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ.

ಚರ್ಮ

ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆಸ್ಫೋಸಿಸ್

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಆಸ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

