ನೀರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಒಂದು ಜೀವಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಚರಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಲಚರಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ... ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ.
ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಆಸ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.