ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕನ್‌ ತಿಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Zee Kannada News Desk
Dec 15,2025


ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ.

ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುವವರು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಖಾರ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕೋಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯ

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ

ಗ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್‌-ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕರಿತ ಕೋಳಿ

ಸಾಸೇಜ್, ನಗೇಟ್ಸ್, ಡೆಲಿ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜಠರಗರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವೇನು?

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಬೀನ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಡೈರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮಿತಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.

