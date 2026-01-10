ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನೆತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಳಸುವ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಡೀ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕೂದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೆಂತ್ಯ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
½ ಕಪ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂಧ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ ಮಾಡಿದರೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ.
