ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Zee Kannada News Desk
Dec 09,2025


ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೆಟರ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ?

ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ.

ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಸಮತೋಲನ

ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗಿದರೆ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ದದ್ದು–ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸಿಮಾ ಇರುವವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು–ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ತಲೆತಿರುಗುವುದು, ನಿದ್ರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯ.

ಅಸ್ತಮಾ

ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳು

ಸ್ವೆಟರ್–ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಬಳಸಿ, ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಒಣಗದಂತೆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ

