eggs in fridge : ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹವಾಮಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೊಳೆಯುವಾಗ ‘ಬ್ಲೂಮ್’ ಎನ್ನುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳನುಗ್ಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 4°C ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪದರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆ–ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಗತ್ಯ.
ತೊಳೆಯದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 4–5 ದಿನಗಳು ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರತೆಗೆದಬೇಡಿ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ತಾಜಾ. ತೇಲಿದರೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ — ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾತನ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.