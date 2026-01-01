Grey Hair Care: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20–30 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಕೂದಲು ಬೇಗ ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಲಾಭಕಾರಿ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಇದೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಾಲಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ–3 ಕೂದಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಮಯ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ—ಇವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.