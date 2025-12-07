banana tree: ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಬಾಳೆ ಮರ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಳೆ ಮರದ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೋಮ-ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಟರೆ ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಾಳೆ ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮನೆ ಆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ‘ಕದಲಿ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಕದಲಿ ಕಥೆಯಿಂದ. ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಯೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ. ಆದರೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಬಾಳೆ ಮರ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ನೆಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.