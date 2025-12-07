ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬಾಳೆಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದೇ?

Zee Kannada News Desk
Dec 07,2025


banana tree: ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಬಾಳೆ ಮರ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಳೆ ಮರ

ಬಾಳೆ ಮರದ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೋಮ-ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದೇ?

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಟರೆ ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಏಕೆ ಕೆಲವರು ನೆಡುವುದಿಲ್ಲ

ಒಂದು ಬಾಳೆ ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮನೆ ಆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ‘ಕದಲಿ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಕದಲಿ ಕಥೆಯಿಂದ. ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಯೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದೆ?

ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ. ಆದರೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಲಾಭ

ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಬಾಳೆ ಮರ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು?

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ನೆಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

VIEW ALL

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು!

ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ! ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಲ್ಲ..
Read Next Story