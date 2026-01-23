ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Zee Kannada News Desk
Jan 23,2026


ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶುಂಠಿ ತರುವುದಲ್ಲ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಶುಂಠಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶುಂಠಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿ ಸಸ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ

ಶುಂಠಿಯು ನೆಲದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಕಾಂಡವಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ ಒಳಗಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ಆಯ್ಕೆ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಾಜಾ, ಕೊಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ಹೊಂದಿರುವ ಶುಂಠಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಯಾರಿ

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶುಂಠಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು 2–3 ಇಂಚಿನ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಡಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

ಶುಂಠಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಹಾಗೂ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತೋಟದ ಮಣ್ಣು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಡಕೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕು.

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಮೊಳಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಹೂತಬಾರದು.

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ

ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಶುಂಠಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಡ, ಭಾಗಶಃ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಗಿಡವನ್ನು 8 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ಶುಂಠಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಕಂಡರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

