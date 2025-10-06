Homemade Peanut Butter: ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ (ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ/ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ), ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ (ಐಚ್ಛಿಕ).
ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ. ಇದು ಸುಗಂಧ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂಪಾದ ನಂತರ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಿ, ನಂತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಜೇನು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ತಯಾರಾದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು 2–3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸವರಿ, ಸ್ಮೂದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.