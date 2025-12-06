ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Zee Kannada News Desk
Dec 06,2025


ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಶುಭಸಸ್ಯ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಹಣದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ಫಲ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಲು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು (South-East) ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ದಿಕ್ಕು

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು.

ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇಡಬಾರದು. ಅದು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಒಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

