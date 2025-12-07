ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ
ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿಟಮಿನ್ C ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಶಕ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರ ಚರ್ಮ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.