ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ 10 ಸೂಪರ್ ಆಹಾರಗಳು: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ

Zee Kannada News Desk
Jan 30,2026


ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಖಾನದಿಂದ ರಾಗಿವರೆಗೆ, ಖಿಚಡಿಯಿಂದ ಡೋಕ್ಲಾವರೆಗೆ – ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಹಾರಗಳು.

ಮಖಾನ

ಮಖಾನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ತಿಂಡಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

ರಾಗಿ

ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ.

ಖಿಚಡಿ

ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸಮತೋಲನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನುಗ್ಗೆ ಎಲೆ ಪರಾಠಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟ.

ಭಕ್ರಿ ದಾಲ್

ಭಕ್ರಿ ದಾಲ್ ಜೋಳ ಅಥವಾ ರಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಇದಾಗಿದೆ.

ಧಾನ್ಯ-ತರಕಾರಿಗಳು

ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಢೋಕ್ಲಾ

ಢೋಕ್ಲಾವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ. ಹುರಿದ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಇದಾಗಿದೆ

ಸೇವ್ ಟೊಮೇಟೊ

ಸೇವ್ ಟೊಮೇಟೊ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ.

