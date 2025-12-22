ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

Savita M B
Dec 22,2025


ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ..


ಇದಕ್ಕೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.


ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ..


ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು..


