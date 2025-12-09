ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದ್ದು ಇದು ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆಯು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಅಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 25-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಲರ್ನಂತಹ ಸಿಲ್ಕಿ, ಶೈನಿ ಹೇರ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.