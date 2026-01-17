ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಣ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತವೆ.
ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ.
AMU ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ. ಸೈಯದ್ ಜಿಯಾ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶುಂಠಿ–ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಣ – ಇವು ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು.
ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು “ಜಲರಹಿತ ತರಕಾರಿಗಳು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಪು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಬುಟ್ಟಿ, ಜಾಲರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ರುಚಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣ ಜಾಗವೇ ಉತ್ತಮ.