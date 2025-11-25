ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಖದಂತೆಯೇ ತುಟಿಗಳಿಗೂ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಟಿಗಳನ್ನೂ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆಯನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ.
ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಬಳಸುವಂತೆಯೇ ತುಟಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವರಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
ತುಟಿಗಳ ತೇವಾಂಶವು ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸೀಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸವರುವುದರಿಂದ ತುಟಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಪೋಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.