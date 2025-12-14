ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿವು, ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..

Zee Kannada News Desk
Dec 14,2025


snake attracting house plants : ಹಾವುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನೀರು, ತಂಪು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬಿದಿರು ತೋಪುಗಳು

ಬಿದಿರು ಪೊದೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಹುದು.

ಲಂಟಾನಾ ಗಿಡ

ಲಂಟಾನಾ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು(ಲೆಮನ್‌ ಗ್ರಾಸ್‌)

ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಬು

ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ತಾಣಗಳು. ಕಬ್ಬಿನ ದಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೆಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಳ್ಳಿಗಳು

ನೆಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳು ಕಾಣದೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಆಶ್ರಯ

ಹಾವುಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗಿಂತ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.

