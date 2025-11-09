ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ಮಲಗುತ್ತವೆ! ಕಾರಣ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Zee Kannada News Desk
Nov 09,2025


Snake facts: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಹಾವುಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು

ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹವೂ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಾವುಗಳ ಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಲಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೇನು?

ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 3–4 ತಿಂಗಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಮರದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವ ಹಾವುಗಳು

ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ.

ಶರೀರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಉಸಿರಾಟ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಮಲಗುವ ಕಾರಣ

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರದ ರಕ್ಷಣೆ

ಹಾವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವಿದ್ದು, ಅದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ...

ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

