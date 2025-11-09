Snake facts: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಹಾವುಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹವೂ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಾವುಗಳ ಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಲಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 3–4 ತಿಂಗಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಮರದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತವೆ.
ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ.
ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಉಸಿರಾಟ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವಿದ್ದು, ಅದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.