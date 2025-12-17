ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್‌ರ್‌ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Zee Kannada News Desk
Dec 17,2025


Sugar Control : ನೀವೆನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್‌ರ್‌ ಬರಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ದೇಹದ ಒಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬದಿಸಿದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಅಪಾಯ.

ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲಾಭಕಾರಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನೀವೆನಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ 50% ಕಡಿಮೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ.

ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ 100 mg/dL ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಜೀವನಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯ.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.

ಆರೋಗ್ಯ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

