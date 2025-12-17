Sugar Control : ನೀವೆನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ರ್ ಬರಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ದೇಹದ ಒಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬದಿಸಿದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ
ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನೀವೆನಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ 50% ಕಡಿಮೆ.
ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ 100 mg/dL ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.