ಸ್ವೀಟ್‌ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

Zee Kannada News Desk
Jan 11,2026


ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ!

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಧ್ಯಯನ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN) ಆಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ?

ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ. ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ.

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕ

ಕಾರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಬೇಯಿಸಿ, ಹುರಿದು ಅಥವಾ ಕರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಾರದು.

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ.

