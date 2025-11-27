Snake’s Fast Bite: ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್’ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು.
ವೈಪರ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಲಾಪಿಡ್ ಜಾತಿಯ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ವೈಪರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಬೇಟೆ ಹಿಡಿಯಲು ವೈಪರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವೇಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೇಟೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಪರ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ದ, ಬಾಗಿದ ಫ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಇದ್ದು ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಷ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರ ಕೋರೆಹಲ್ಲು.