ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ

Zee Kannada News Desk
Nov 27,2025


Snake’s Fast Bite: ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಾವುಗಳು

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ.

ವೇಗದ ರಹಸ್ಯ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್’ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು.

ಅತಿ ವೇಗದ ವೈಪರ್

ವೈಪರ್‌ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಹಾವು

ಎಲಾಪಿಡ್ ಜಾತಿಯ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ವೈಪರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಬೇಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಬೇಟೆ ಹಿಡಿಯಲು ವೈಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ವೇಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೇಟೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋರೆಹಲ್ಲಿನ ಗುಟ್ಟು

ವೈಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉದ್ದ, ಬಾಗಿದ ಫ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಷ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರ ಕೋರೆಹಲ್ಲು.

