Bhavishya Shetty
Aug 20,2025


ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ


ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ..? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಬೋಳಾಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ.


ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ.


ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.


ಈಗ ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಳೆದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.


ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೀರು; ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

