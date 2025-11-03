ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವುದೇಕೆ ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

Deepa A Reddy
Nov 03,2025


Mystery Snakes: ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯಗಳಿವು..

ಹಾವು

ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವಿನ ಗುಣ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ.

ಜಾತಿ

ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ

ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹಾವುಗಳು ಭಯಾನಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾನಿ

ನೀವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು

ಕೆಲವು ವಿಧದ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಪೂರಿತವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಹಾವು

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

