Cucumber: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಯಾದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ವರ/ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಬಹುದು. ತುರಿಕೆ, ಊತ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಪಡುವರು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Low BP ಇರುವವರಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತಂಪಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು. ಕೈ, ಕಾಲು ಶೀತ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವವರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.