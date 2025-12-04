ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

Zee Kannada News Desk
Dec 04,2025


Cucumber: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಯಾದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ / ಅಜೀರ್ಣ ಇರುವವರು

ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು

ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ವರ/ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು

ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಬಹುದು. ತುರಿಕೆ, ಊತ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಪಡುವರು.

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Low BP)

ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Low BP ಇರುವವರಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಕೈಕಾಲುಗಳು ಶೀತ ಆಗುವವರು

ತಂಪಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು. ಕೈ, ಕಾಲು ಶೀತ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವವರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

VIEW ALL

ಈ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು!

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌

ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ತಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
Read Next Story