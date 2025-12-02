ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಗಾಳಿ, ಹೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ನೆತ್ತಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ.
ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯಲು, ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ (ಹರಳೆಣ್ಣೆ ರೀತಿಯ) ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗುರವಾದ, ಭಾರವಿಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
ದಿನವಿಡೀ ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಟರ್ಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಹೀಟರ್ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.