ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

Zee Kannada News Desk
Jan 22,2026


ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅದೇ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲ & ಚಹಾ

ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಹಾದ ಲಾಭ

ಮಿತವಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ

ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಥಿಯಾನೈನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಗಮನಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ

ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಜ್ವರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ?

ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ರಕ್ತಹೀನತೆ ಎಚ್ಚರ

ಚಹಾದ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆ & ಹಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸು, ಎದೆಯುರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಮಿತಿ ಮುಖ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3–4 ಕಪ್ ಸಾಕು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು 2 ಕಪ್ ಮೀರಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ.

VIEW ALL

India vs New Zealand, 1st T20I: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ದಾಖಲೆ..!

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಗಳು..!

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಈ ಕೆಂಪು ಕಾಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿ..
Read Next Story