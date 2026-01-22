ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅದೇ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿತವಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಥಿಯಾನೈನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಗಮನಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಜ್ವರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಚಹಾದ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸು, ಎದೆಯುರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3–4 ಕಪ್ ಸಾಕು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು 2 ಕಪ್ ಮೀರಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ.