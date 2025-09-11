ಸಂಡೇ ಅಂತ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

Liver damage: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯೇ? ಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪರಿಣಾಮವು ಸೇವಿಸುವ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ (ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ), ಅದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರಚನೆಗೆ (ಸಿರೋಸಿಸ್) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಕೆಲವು ಜನರು ವೇಗದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಯಕೃತ್ತು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಯಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ವೈದ್ಯರು ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
"ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.