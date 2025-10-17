ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು!

weight loss drink: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನೆನೆಸಿದ ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಊಟದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Z News Kannada ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)
