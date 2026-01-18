English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗಾಗಿ.. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ!

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 18, 2026, 11:09 AM IST
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರಳೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಹುರಿದ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ವಡೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಉಪ್ಮಾ ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸಿವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಗಮ್ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಲಾಡ್ (ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್) ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಜೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಊಟದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಜೋಳದ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಜೋಳದ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬೇಗನೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು

