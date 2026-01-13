English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಉಬ್ಬಿರುವ ದುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರಕಾರಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಬಲು ಸುಲಭ

Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ದುಂಡಾಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 13, 2026, 02:34 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೊಜ್ಜು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ.
  • ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

Weight Loss Tips: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ... ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವವರಿಗೂ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋರೇಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದುಂಡಾಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಬಹುದು. 

ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್‌, ವ್ಯಾಯಾಮ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಬೇಡದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಬಹುದಂತೆ. 

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋರೇಕಾಯಿ: 
ಬಾಟಲ್‌ ಗಾರ್ಡ್‌ ಅಥವಾ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಅಧಿಕ ನೀರಿನಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಬಿ6, ಫೋಲೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸೋರೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ 6 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ʼವಿ*ಷʼ ತಿಂದಂತೆ... ಹುಷಾರ್

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್: 
ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.‌ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?
ಸೋರೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 
ಮೊದಲು ಸೋರೇಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ.

