ನಿತ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು... ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

effects of not drinking alcohol: ಮದ್ಯಪಾನವು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕೇವಲ 1 ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಹ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ. ಒಂದು ವಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
1 ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 1 ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರ
1 ವಾರದ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮ:
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಕೃತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಾಯಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಘು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಕುಡಿಯುವವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
1 ತಿಂಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಮದ್ಯಪಾನವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
6 ತಿಂಗಳು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
6 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಮದ್ಯಪಾನವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು 7 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 1 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2mmHg ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು 10% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 40 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಲಘುವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಸಹ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು 4% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1800 250 015 ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.