/ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು?

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಹಲವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸೇರಿಸದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುರುಕುತನ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹಲವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗಮನಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಫೀನ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ದಣಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದ ಕಾಫಿಯ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೂ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಂಶವಾಹಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಚುರುಕುತನದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅನುಭವವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಫೀನ್ನ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆಹಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಇಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುರಿತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಕ್ರೀಮರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಿರುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪಾನೀಯದ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವವರು ರುಚಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಆತಂಕ, ಕೈ ನಡುಕ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)