  • ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಸುಳಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾವಾ..? ಇದು ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..? 

Samudrik Shastra : ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಸುಳಿ ಇದೆಯೇ..? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಚಕ್ರದಾಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 21, 2026, 07:24 PM IST
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಸುಳಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾವಾ..? ಇದು ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..? 

Hair whorl meaning in Kannada : ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಸ್ತ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸುಳಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.. ಅವು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ದಯಾಳು ಸ್ವಭಾವ: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಇದ್ದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆತ್ತಮ್ಮ ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೃ ಹೃದಯ! ವೈರಲ್‌ ಕೋತಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ

ಹೃದಯವಂತರು : ತಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಇರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೋಪ : ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸುಳಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜನರು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಮದುವೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಿರುವವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾರಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ

ಅನಾರೋಗ್ಯ : ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೃದಯದಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ ಅವರ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

