ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಸುಳಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾವಾ..? ಇದು ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..? 

Hair whorl meaning in Kannada : ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಸ್ತ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸುಳಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.. ಅವು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ದಯಾಳು ಸ್ವಭಾವ: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಇದ್ದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯವಂತರು : ತಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಇರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೋಪ : ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸುಳಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜನರು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಮದುವೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ : ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೃದಯದಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ ಅವರ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)