  • ರೆಡ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ..!

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 29, 2026, 10:38 PM IST
  • ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಹಾಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು
  • ಎಂದೂ ನೋಡದ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಯುವ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಆದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ರಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಡತಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಎಂದು ಮರೆಯದಂತ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಆ ದಿನದಂದು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಇಬ್ಬರು ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್‌ ಆಗಿ, ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊಗದಲ್ಲಿನ ನಗು ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೋಡದ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ ಸಂತಸ ನೀಡುವ, ಮನಸಿಗೆ ಹಿತ ಎನಿಸುವಂತವುಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ದಿನದಂದು ಮಸ್ತ್‌ ಲುಕ್‌ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಂಗುಲಾಬಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಲೈಟ್‌ ಕಲರ್‌ ರೆಡ್‌ ಅಥವಾ ವೈಟ್‌ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯುವತಿಯರು ಅಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಜಂಪ್‌ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯುವಕರು ಲೆನಿನ್‌ ಶರ್ಟ್‌, ಬ್ಲೇಜರ್‌ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್‌ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ ಕೊಡುವಂತವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ರೋಸ್‌ ಕಲರ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವನು/ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಅನ್ನು ಮನಸಾರೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂದು ಗ್ರೀನ್‌ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಲವ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮನಸುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ.. ಈ ಆಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವೈಟ್‌ ರೈಸ್‌ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
 

