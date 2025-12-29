English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ

ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ

ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಗಂಟಲು ಒಳಗಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲಿನ‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 29, 2025, 11:18 PM IST
  • ಮುಚ್ಚಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಂತಹ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ
  • ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇವೆ
  • ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತವೆ

ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ

ನೀವು ಊರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ದಾಹವಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್‌ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಮುಚ್ಚಳ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಬಾಟಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮುಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಸೋರದಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀರು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇದೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಖನಿಜಾಂಶ ಇರುವ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ.   

ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಒ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ ಬಿಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ಇದ್ದರೇ ಅದು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿ-ಮಿನರೈಸಲ್‌ ವಾಟರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕ್ಷಾರೀಯ ನೀರು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪಿಹೆಚ್‌ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋನನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್‌..ಯಶ್‌‌ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.!

ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ ನೀರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರಲ್ಲ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ದಾಹವಾದಾಗ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!

