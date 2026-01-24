ನೀವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌!

Virat Kohli nutritionist Ryan Fernando: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ (Qua Nutrition) ರಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ (Ryan Fernando) ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಈ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ 200 ಗ್ರಾಂಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
