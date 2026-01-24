English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನೀವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌!

ನೀವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌!

ನಿಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:27 PM IST
  • ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
  • ನಿತ್ಯ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

Trending Photos

Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
camera icon6
ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
camera icon11
sun transit 2026 effects
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ..
camera icon6
Guava Side Effects
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ..
ನೀವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌!

Virat Kohli nutritionist Ryan Fernando: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್‌ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ (Qua Nutrition) ರಯಾನ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ (Ryan Fernando) ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. 

ಈ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ 200 ಗ್ರಾಂಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೈಕಲ್‌ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್..‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Virat Kohli nutritionistRyan FernandoWeight lossFat lossfiber diet

Trending News