  ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 15, 2025, 03:58 PM IST
  • ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸುವಾಸನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

chewing gum: ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಚೂವಿಂಗ್‌ಗಮ್‌ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನುಂಗಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಿವಿಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಗವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ..? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸುವಾಸನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಉಳಿದು ನಂತರ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

