English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:50 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು
  • ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Trending Photos

Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
camera icon6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
camera icon6
Gold rate
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon6
CJ Roy death case
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

Raw milk skin benefits: ಹಸಿ ಹಾಲು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಬಳಸಿ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಅಧ್ಯಯನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ..

ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಮೊಂಡುತನದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಸನ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಸಿ ಹಾಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ.. ಪ್ರತಿ Kg 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರ ಹೆಸರು?

ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಸಿ ಹಾಲು ಬಳಸುವುದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

raw milk skin benefitsskin benefits of raw milkwhy to apply raw milkhow to apply raw milkwhen to apply raw milk

Trending News