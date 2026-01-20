ವಾರದ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಳ ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಡೌಟ್!‌ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Health tips : ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸತತ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಮೂರನೇ ದಿನದಿಂದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಐದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಹತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತನೇ ದಿನದಿಂದ ಅರವತ್ತನೇ ದಿನದವರೆಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? : ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಯೋನಿನೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕು (ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ). ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಜಾಕ್ ತುರಿಕೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಬಾಲನೈಟಿಸ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕು 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ದದ್ದು, ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ, ಫೋಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕುದಿಯುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯುಟಿಐಗಳ ಅಪಾಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೂತ್ರನಾಳವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
30 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವತಃ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಅಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆವರು, ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದ ಕುರುಹುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಮಾಡಿದರೆ.