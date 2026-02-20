Whisky and sweet : ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟ (BAC) ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೂ ಮೊದಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಅಂಶವಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳಾದ, ಚಿಪ್ಸ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದರವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಲೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.. ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕತೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗಳು) ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವೇಗವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ (ಸೋಡಾ) ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಿಕ್ ಏರುತ್ತದೆ..