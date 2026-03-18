ಜಿಮ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ

Health tips : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದ ಉತ್ಸಾಹದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಯುವಕರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಜಿಮ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (Endurance) ಹೆಚ್ಚಳ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism) ಕುಸಿತ: ಇದು ದೇಹದ ತೂಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಷ್ಟ: ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ: ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ, ದಿನವಿಡೀ ಸುಸ್ತು ಎನಿಸಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್' ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು:
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಪರ್ಯಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಜಿಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ: ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ.. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.