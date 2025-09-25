English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನಿದು ಪಟಾಕಿ ವಿಮೆ? ಕೇವಲ ₹11 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ₹25,000 ರ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಿರಿ..!

ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ಮೊದಲು ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ನಂತರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ವಿಮೆಯು ಖರೀದಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:02 PM IST
  • ಈ PhonePe ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ
  • ನೀವು ಫೈರ್‌ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಿಮೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ

Trending Photos

ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
camera icon8
health
ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಏನಿದು ಪಟಾಕಿ ವಿಮೆ? ಕೇವಲ ₹11 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ₹25,000 ರ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಿರಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಸ್ಗುತ್ತದೆ.ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದುಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು PhonePe ಕೇವಲ ₹11 ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

₹11 ಗೆ ₹25,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಈ PhonePe ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹11 ರೂಗಳಾಗಿದ್ದು. ಈ ವಿಮೆಯು ಒಟ್ಟು ₹25,000 ವರೆಗಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯು 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಅಥವಾ ಡೇ-ಕೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ವಿಮೆಯು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಡೇ-ಕೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಪಘಾತವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ.

ಈ PhonePe ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಫೈರ್‌ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಿಮೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ₹11 ಪಾವತಿಸಿ, ಮತ್ತು ವಿಮೆಯು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ಮೊದಲು ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ನಂತರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ವಿಮೆಯು ಖರೀದಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

About the Author
PHONEPEDiwali InsuranceFirecracker insurancePhonePe offerDiwali safety

Trending News