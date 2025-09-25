ಏನಿದು ಪಟಾಕಿ ವಿಮೆ? ಕೇವಲ ₹11 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ₹25,000 ರ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಿರಿ..!

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಸ್ಗುತ್ತದೆ.ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದುಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು PhonePe ಕೇವಲ ₹11 ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
₹11 ಗೆ ₹25,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ PhonePe ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹11 ರೂಗಳಾಗಿದ್ದು. ಈ ವಿಮೆಯು ಒಟ್ಟು ₹25,000 ವರೆಗಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯು 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಅಥವಾ ಡೇ-ಕೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ವಿಮೆಯು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಡೇ-ಕೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಪಘಾತವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ.
ಈ PhonePe ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಫೈರ್ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಿಮೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ₹11 ಪಾವತಿಸಿ, ಮತ್ತು ವಿಮೆಯು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ಮೊದಲು ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ನಂತರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ವಿಮೆಯು ಖರೀದಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.