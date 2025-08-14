English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರು.. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರಿ ಉಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್!

does saree cause cancer: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಡುಗೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ...?

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 04:12 PM IST
ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರು.. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರಿ ಉಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್!

does saree cause cancer: ಸೀರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ. ಸೀರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಪ್ರಿಯ ಉಡುಪಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಡುಗೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ...?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ಎಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ...

ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸೋನಿಪತ್‌ನ ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಕಿರಣ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೀರೆ ಉಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ʼಸೀರೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇದು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಂಟು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೀರೆ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಂತರ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?

ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆಗಳು, ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್‌ಗಳು, ಧೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್‌ಗಳು ಸಹ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೀರೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಎಂಬ ಪದವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ..! ಈ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಲಿಯಂಟ್ (ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್) ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸೊಂಟದ ನೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

