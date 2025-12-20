English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Intresting facts : ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೋ ಅಥವಾ ನಂತರವೋ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯೋ..? ತಣ್ಣನೆಯ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಉತ್ತರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 09:44 PM IST
ಚಿಲ್ಡ್‌ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ.?

Beer health benefits : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಬಿಯರ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಕಿಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ... ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಿರಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

