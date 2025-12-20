ಚಿಲ್ಡ್‌ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ.?

Beer health benefits : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಬಿಯರ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಕಿಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ... ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಿರಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ.