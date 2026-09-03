ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಯುವಕರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಂತೆ ಕಾಣುವವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನವು ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಿಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ICMRನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ದೇಶದ 25 ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 18ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು 767 ಮಂದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 432 ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ ಶೇ.56.3ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ.25.8ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 614 ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಶೇ.80.1ರಷ್ಟು ಜನರು 31ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು 60 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು 4.6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಧೂಮಪಾನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು 3.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು 3.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೊರನೋಟವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿಗೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯೇ ಯುವಕರ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹಿಂದಿನ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
* ಎದೆನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ
* ಅತಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
* ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ದುರ್ಬಲತೆ
* ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ
* ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೇಳೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ICMR ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು “ಜಿಮ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ” ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ದೇಹ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ.