5 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..!

ರಜೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ. 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು 7-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:44 PM IST
  • ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ
  • ಟಿವಿ, ಮಿನಿ-ಬಾರ್, ವೈಫೈ, 24-ಗಂಟೆ ಸೇವೆ, ಸ್ಪಾ, ಜಿಮ್, ಈಜುಕೊಳ
  • ಆರಾಮದಾಯಕ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ; ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ

ರಜೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು 7-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಬಲ್ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸೇವೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು

5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಟಿವಿ, ಮಿನಿ-ಬಾರ್, ವೇಗದ ವೈಫೈ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಜು ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 24-ಗಂಟೆ ಕೊಠಡಿ ಸೇವೆ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಡೋರ್‌ಮ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಬಾಯ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ಸ್ಪಾ, ಜಿಮ್, ಈಜುಕೊಳ, ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು

7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಮನೆಗಳಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಜಕುಝಿ, ಮಳೆ ಸ್ನಾನ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶ, ಊಟದ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಟ್ಲರ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇವರು ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಸೇವೆಗಳು 7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಲಾಂಜ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು, ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ

5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿವೆ.ಆದರೆ, 7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿವೆ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ, ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, 7-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜರ ತರಹದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

