cake vs pastry: ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
cake vs pastry: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ಎರಡೂ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. 99% ಜನರು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೇಕ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ (ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ) ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ, ಕೋಮಲ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ತುಂಡನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಕ್ಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿವೆ, ಸರಳವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೇಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಹು-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳವರೆಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುದುಗುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಕ್ಗಳು ಆಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಗ್ಲೇಸುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ (ಬೆಣ್ಣೆ, ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ) ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೀಲಿಯು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ - ಫ್ಲೇಕಿ, ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದ ಅಥವಾ ಗರಿಗರಿಯಾದ - ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಮೃದುವಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದರಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಂಡು ರಚನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಖಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೈಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೋಸೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಬಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪದರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ. ಕೇಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇಕ್ಗೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲತಃ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ) ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಂಡಾದ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಥೀಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಐಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೇಕ್ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಪೋಷಣೆ, ಉಪಯೋಗಗಳು.. ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಕ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಕ್ಗಳು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
