ತಲೆ ಕಟ್‌ ಆದರೂ ಬದುಕುತ್ತೆ ಜಿರಳೆ.. ಇದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ 10 ರಿಂದ 18 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆ ಮರಿಗಳು 28 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಗಂಡು ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅದರ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಿರಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಜಿರಳೆಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆಗಳು ಗಂಡು ಜಿರಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೇ.. 10 ಲವಂಗವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ..
ಜಿರಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾರ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಜಿರಳೆಯ ತಲೆ ಕಟ್ ಆದರೂ, ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ತಲೆ ಒಡೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.