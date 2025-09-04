ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ 'ಟಿ' ಎಂದು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲ್ಲ..!

T Shirt: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದವರಿಗಂತೂ ಈ ಶೈಲಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ "ಟಿ" ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಉಡುಪಿಗೆ ಟಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳು ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನವು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ 'ಶರ್ಟ್' ಎಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಿ ಏಕೆ ಬಂತು? ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಟಿ ಏಕೆ ಬಂತು? ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು GK ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಅದರ ಆಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ರಚನೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಟಿ ಅಕ್ಷರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ 'ದಿ ಸನ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣವಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಶರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ತರಬೇತಿ(training) ಶರ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.