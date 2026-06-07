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ಲವರ್‌ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸೈಕೋ ಆಗಿರಬಹುದು.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Relationship Advice : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಳಜಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯದ ರೂಪ ಪಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 07, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:51 PM IST
ಲವರ್‌ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸೈಕೋ ಆಗಿರಬಹುದು.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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